Эксперт Полетаев: Россия и Украина ведут «гонку БПЛА»

«У нас уже далеко не первый год продолжается своего рода гонка. Украина ищет дыры в нашей системе, в нашем периметре противовоздушной обороны. Это неприятно, но мы их сразу затыкаем», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Противник, по его словам, применяет новые тактические методы. Так в настоящее время Россия сталкивается с новыми вызовами, включая удары с моря по нефтеперерабатывающим предприятиям.
Несмотря на появление новых угроз, аналитик уверен, что российская сторона справится с ними. Полетаев выразил уверенность, что проблема будет решена за счет наращивания возможностей противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее стало известно, что на Украине действуют экипажи ПВО, задача которых — сбивать российские дроны. Военнослужащие данных подразделений демонстрируют низкую результативность. По итогам года из 300 экипажей 170 не сбили ни одного дрона РФ.