Эксперт Полетаев: Россия и Украина ведут «гонку БПЛА»

Россия и Украина ведут активную «разведку боем» с помощью дронов, пытаясь найти слабые места в обороне друг друга. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный аналитик и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«У нас уже далеко не первый год продолжается своего рода гонка. Украина ищет дыры в нашей системе, в нашем периметре противовоздушной обороны. Это неприятно, но мы их сразу затыкаем», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Противник, по его словам, применяет новые тактические методы. Так в настоящее время Россия сталкивается с новыми вызовами, включая удары с моря по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Несмотря на появление новых угроз, аналитик уверен, что российская сторона справится с ними. Полетаев выразил уверенность, что проблема будет решена за счет наращивания возможностей противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что на Украине действуют экипажи ПВО, задача которых — сбивать российские дроны. Военнослужащие данных подразделений демонстрируют низкую результативность. По итогам года из 300 экипажей 170 не сбили ни одного дрона РФ.

