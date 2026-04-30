ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские войска установили контроль над населенными пунктами:
- Корчаковка Сумской области;
- Новоалександровка в ДНР.
Группировка «Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам, полку беспилотных систем ВСУ и пограничному отряду в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Шийковка Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, бронетранспортер М113, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 100 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ.
«Центр» продвигается вперед в ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад, штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 295 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Копани, Розовка, Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка Запорожской области, Великомихайловка и Добропасово Днепропетровской области.
Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс “Бук-М1”, три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиабомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 571 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.