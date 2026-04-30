Главное из брифинга Минобороны 30 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 30 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ВС РФ освободили два населенных пункта

Российские войска установили контроль над населенными пунктами:

  • Корчаковка Сумской области;
  • Новоалександровка в ДНР.

Группировка «Север» наступает в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам, полку беспилотных систем ВСУ и пограничному отряду в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Шийковка Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, бронетранспортер М113, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 100 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ.

«Центр» продвигается вперед в ДНР

За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад, штурмовой полк ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 295 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Копани, Розовка, Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижевка Запорожской области, Великомихайловка и Добропасово Днепропетровской области.

Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс “Бук-М1”, три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА, ВМФ

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиабомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 571 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.