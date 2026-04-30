Военкор показал уничтожение ПУ тяжелыми дронами ВСУ под Ореховом. Видео

Военнослужащие 70-го гвардейского мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии поразили точку запуска и пункт управления тяжелым беспилотником ВСУ в районе Орехова. Видео боевой работы гвардейцев опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
Разведчикам полка удалось вскрыть позиции противника, после чего координаты передали подразделению беспилотных систем. Точным ударом были уничтожены сам дрон-бомбардировщик, автомобиль группы запуска и пункт управления, оборудованный в соседнем здании.
Группировки войск «Восток» и «Днепр» продвигаются со стороны Малых Щербаков и Малой Токмачки на Орехов, который является ключевым укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. По мнению Александра Коца, установление контроля над проходящими через город магистралями позволит перерезать снабжение украинской группировки на значительной части региона и взломать оборону противника.