Военкор показал уничтожение ПУ тяжелыми дронами ВСУ под Ореховом. Видео

Под Ореховом уничтожен пункт управления тяжелыми БПЛА ВСУ. Военкор Александр Коц также сообщил о продвижении российских войск в районе города, который является ключевым укрепрайоном противника в Запорожской области.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Военнослужащие 70-го гвардейского мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии поразили точку запуска и пункт управления тяжелым беспилотником ВСУ в районе Орехова. Видео боевой работы гвардейцев опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Разведчикам полка удалось вскрыть позиции противника, после чего координаты передали подразделению беспилотных систем. Точным ударом были уничтожены сам дрон-бомбардировщик, автомобиль группы запуска и пункт управления, оборудованный в соседнем здании.

Военкор отметил, что российские подразделения выработали эффективные методы противодействия применяемым противником для налетов тяжелым БПЛА типа «Баба Яга». Слаженная работа разведки и операторов дронов позволяет успешно нейтрализовать эту угрозу, несмотря на рост поставок техники из стран ЕС.

Группировки войск «Восток» и «Днепр» продвигаются со стороны Малых Щербаков и Малой Токмачки на Орехов, который является ключевым укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. По мнению Александра Коца, установление контроля над проходящими через город магистралями позволит перерезать снабжение украинской группировки на значительной части региона и взломать оборону противника.

