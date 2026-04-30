ВС России нанесли удар по производству безэкипажных катеров в Николаеве

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Российские военные поразили судостроительный заводе «Океан» в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, там под руководством британских военных собирают и вооружают безэкипажные катера, которые используют против гражданских суда в Черном море.

«Прилетело в цех. Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за десять километров», — сказал Лебедев.

Он добавил, что на заводе украинские военные также обучаются управлять безэкипажными катерами.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.