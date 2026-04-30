Хегсет: Пентагон изучит варианты освоения одобренной Конгрессом США помощи Киеву

«Мы подтверждаем сумму в размере 400 млн долларов на укрепление европейского потенциала, и работаем на этом направлении», — сказал он.
По его словам, замглавы Пентагона Элбридж Колби проделал отличную работу, рассматривая возможные варианты действий. Он тесно работал с главой Европейского командования США генералом Алексом Гринковичем. Хегсет отметил, что запросы и выводы Колби относительно того, как лучше всего действовать, повлияют на решения о том, во что в конечном счете будут вложены средства.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что США могут продолжить военную поддержку киевского режима уже после завершения конфликта, если Украина согласится на вывод ВСУ с подконтрольных ей территорий в Донбассе. По данным газеты Financial Times, в Вашингтоне дали понять, что украинская армия сможет рассчитывать на дополнительные поставки даже в мирный период.