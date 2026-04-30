Лебедев: удар нанесен по заводу безэкипажных катеров «Океан» в Николаеве

В Николаеве нанесен удар по производству военных безэкипажных катеров на судостроительном заводе «Океан». Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, сборкой беспилотных катеров на предприятии руководят британские военные. Именно эти суда использовались для атак на гражданские корабли в Черном море. Лебедев уточнил, что удар пришелся непосредственно по цеху, где сооружались и вооружались катера. Поэтому взрыв был очень мощным.
«Прилетело в цех. отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за 10 километров», — рассказал подпольщик.
Ранее стало известно, что на днях в зоне спецоперации российским бойцам удалось уничтожить роботизированный комплекс ВСУ. Операция проводилась в Харьковской области. Вражеская техника использовалась для подвоза боеприпасов и провизии на украинские позиции.