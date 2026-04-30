24 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили новые удары ВСУ по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей», — говорится в сообщении Минобороны.