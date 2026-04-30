Силы ПВО за шесть часов сбили 24 украинских дрона над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние шесть часов ликвидировали 24 украинских дрона над регионами России. Об этом рассказали 30 апреля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что все цели были оперативно и успешно уничтожены.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что недавно в зоне спецоперации российским военнослужащим удалось уничтожить роботизированный комплекс ВСУ. Вражеская техника использовалась для подвоза боеприпасов и провизии на украинские позиции. Миссию провели в Харьковской области.