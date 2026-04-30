Переверзева: олигархи Украины преступным путем хотели вернуть имущество из ДНР

Покинувшие Донецкую Народную Республику украинские олигархи с 2014 года безуспешно пытаются вернуть контроль над оставленной недвижимостью и заводами. Для этого они использовали не только легальные методы, но и откровенно криминальные схемы. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума сообщила вице-премьер республики Татьяна Переверзева.
«Успехов у них нет, об этом я могу сказать сразу. Безусловно, попытки были сохранить право на имущество в ДНР», — уточнила политик.
Переверзева отметила, что олигархи пытались перепродавать активы на территории Украины, менять собственников и выводить капитал. Она добавила, что те применяли все доступные методы, включая различные преступные схемы.
Ранее стало известно, что самый богатый украинский бизнесмен, бывший «хозяин Донбасса» Ринат Ахметов приобрёл в Монако роскошную пятиэтажную резиденцию. Особняк с 21 комнатой расположен в комплексе Le Renzo, который является флагманом нового района Mareterra на первой линии Средиземного моря. Цена этой недвижимости оказалась красноречивее вида на море и составила полмиллиарда долларов.