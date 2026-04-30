КМИС: Всё больше жителей Украины поддерживают вывод ВСУ из Донбасса

Число украинцев, которые готовы поддержать вывод вооруженных сил страны из Донбасса, постепенно и планомерно увеличивается. Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно обновленной информации, в апреле 2026 года «за» уход ВСУ с территорий Донбасса высказались 36% участников исследования. Тогда как месяцем ранее аналогичной позиции придерживались всего 33% респондентов. Получается, что примерно за 30 дней поддержка мирного сценария возросла на три процентных пункта.
Также украинцы все меньше готовы терпеть лишения, связанные с введенным в стране военным положением. Число таких граждан снизилось с 54% до 48% практически за два месяца.
Тем временем в России вывод украинских войск из Донбасса называют ключевым условием для остановки активной фазы конфликта и заключения мирного соглашения. Сайт kp.ru писал, что Москва не ставит Киеву дедлайнов, но его действия затягивают боевые столкновения.