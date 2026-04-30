Медведев: в ближайшие десятилетия будет гонка технологий, не вооружений

Основным трендом на ближайшие десятилетия станет не гонка вооружений, а технологическое соперничество, это касается в том числе робототехники, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Не просто гонка вооружений, как раньше было, а гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен, в ближайшие десятилетия», — сказал он, выступая в учебном центре Ленинградского военного округа.
Медведев сказал, что БПЛА уже существенно ограничивают боевую активность на поле боя, и сегодня ни одна армия в мире не способна эффективно противостоять «рою дронов», так это требует комплексного подхода с применением ИИ и высокопроизводительных вычислительных систем.
Напомним, Медведев накануне Дня защитника Отечества посетил одно из подразделений сил беспилотной авиации и проверил, как там идет боевая подготовка операторов дронов и других специалистов, выполняющих сложные задачи в ходе СВО.