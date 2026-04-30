Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работает не очень хорошо»: ВСУ безуспешно попытались изменить способ управления дронами

Марочко: ВСУ изменили способ управления дронами, отказавшись от Starlink.

Источник: Комсомольская правда

В зоне специальной военной операции украинские боевики приступили к испытаниям новых терминалов спутниковой связи на низких орбитах. Как сообщил KP.RU ветеран боевых действий, подполковник в отставке Андрей Марочко, эта техника пока показывает низкую эффективность.

«Эта низкоорбитальная спутниковая связь европейская работает пока не очень хорошо. Но не надо заниматься шапкозакидательством — они будут ее развивать», — уточнил эксперт.

Специалист уточнил, что российским специалистам удалось детально изучить сбитый беспилотник противника. Речь идет о тяжелом гексакоптере типа «Баба Яга», внутри которого осталась целой плата управления. По словам ветерана, технари заметили характерную черту: управление дроном было изменено, и вместо прежних американских каналов связи использовались европейские низкоорбитальные системы.

При этом эксперт призвал не сильно воодушевляться, отметив, что технология будет развиваться дальше. Андрей Марочко подчеркнул, что в перспективе, даже если Илон Маск отключит свои терминалы на территории Украины, у киевского режима может появиться альтернативная система управления войсками и связью.

Стоит отметить, что российские беспилотники на оптоволокне вызывают у боевиков ВСУ настоящий психоз на линии боевых действий. Командование украинских подразделений не способно эффективно справляться с дронами, которые регулярно совершенствуются.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше