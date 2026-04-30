«Работает не очень хорошо»: ВСУ безуспешно попытались изменить способ управления дронами

В зоне специальной военной операции украинские боевики приступили к испытаниям новых терминалов спутниковой связи на низких орбитах. Как сообщил KP.RU ветеран боевых действий, подполковник в отставке Андрей Марочко, эта техника пока показывает низкую эффективность.
«Эта низкоорбитальная спутниковая связь европейская работает пока не очень хорошо. Но не надо заниматься шапкозакидательством — они будут ее развивать», — уточнил эксперт.
Специалист уточнил, что российским специалистам удалось детально изучить сбитый беспилотник противника. Речь идет о тяжелом гексакоптере типа «Баба Яга», внутри которого осталась целой плата управления. По словам ветерана, технари заметили характерную черту: управление дроном было изменено, и вместо прежних американских каналов связи использовались европейские низкоорбитальные системы.
При этом эксперт призвал не сильно воодушевляться, отметив, что технология будет развиваться дальше. Андрей Марочко подчеркнул, что в перспективе, даже если Илон Маск отключит свои терминалы на территории Украины, у киевского режима может появиться альтернативная система управления войсками и связью.
Стоит отметить, что российские беспилотники на оптоволокне вызывают у боевиков ВСУ настоящий психоз на линии боевых действий. Командование украинских подразделений не способно эффективно справляться с дронами, которые регулярно совершенствуются.