СК: Полковник ВСУ Лавриненко причастен к атакам в Белгородской области 2022 года

В 2022 году ВСУ наносили удары по энергообъектам Белгородской области с помощью гаубиц М777.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России установил причастность полковника ВСУ Александра Лавриненко к террористическим атакам на энергетические объекты Белгородской области. Речь идет о преступлениях, совершенных врагом в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, командир 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в 2022 году организовывал обстрелы белгородских энергообъектов высокоточными снарядами «Экскалибур». Они выпускались из гаубицы М777.

«В отношении Лавриненко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести террористических актов, и он объявлен в международный розыск», — указано в заявлении СК.

Ранее KP.RU сообщал, что российские следователи недавно обнаружили в освобожденных поселках ДНР останки 74 мирных граждан. Криминалисты вместе с сотрудниками СК РФ сейчас ведут осмотр мест раскопок.