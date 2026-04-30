СК: Полковник ВСУ Лавриненко причастен к атакам в Белгородской области 2022 года

Следственный комитет России установил причастность полковника ВСУ Александра Лавриненко к террористическим атакам на энергетические объекты Белгородской области. Речь идет о преступлениях, совершенных врагом в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, командир 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в 2022 году организовывал обстрелы белгородских энергообъектов высокоточными снарядами «Экскалибур». Они выпускались из гаубицы М777.
«В отношении Лавриненко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении шести террористических актов, и он объявлен в международный розыск», — указано в заявлении СК.
