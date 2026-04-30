Дрозденко раскрыл, сколько БПЛА успешно сбили над Ленобластью с начала 2026 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за три месяца 2026 года над регионом было сбито 343 беспилотника. Об этом глава региона сообщил зампредседу Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. Видео опубликовано в Telegram-канале Дрозденко.
«Доложил Дмитрию Анатольевичу о нашей работе по защите ленинградского неба», — отчитался глава региона перед Медведевым.
Медведев в свою очередь напомнил, что теперь Ленинградская область является не только приграничным, но и прифронтовым регионом. Дрозденко подчеркнул, что в регионе следует продолжить строительство вышек для отслеживания БПЛА.
Накануне силы ПВО РФ успешно отразили атаку ВСУ с воздуха: над Ленинградской областью было уничтожено 27 беспилотников.