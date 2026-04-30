В тылу под Харьковом ликвидирован инструктор ВСУ Александр Скоморох. По данным российских силовых структур, он не раз подвергался обвинениям в истязаниях подчиненных. Об этом пишет РИА Новости.
«В тыловом населенном пункте Верхняя Роганка Харьковской области был убит инструктор ВСУ Александр Скоморох, который ранее неоднократно обвинялся в пытках подчиненного личного состава», — сказал собеседник агентства.
Ранее KP.RU сообщал, что командир группы 119-й бригады теробороны ВСУ Максим Пищур сознательно «зарядил» больному подчиненному с позывным «Бро», когда тот призвал сдаться русским солдатам. Позднее боевик ВСУ совершил самоубийство.
Кроме этого, силовики также информировали, что в украинской армии обычным делом являются привязывание к деревьям и избиения провинившихся бойцов до потери сознания.