Многие семьи погибших украинских военнослужащих так и не дождались обещанных государственных выплат. Это случилось из-за дефицита бюджета Украины в размере 50%. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Анатолий Бурмич для «Новости. Live».
«Все, кто погиб, — не все же получили 15 млн, про которые им государство гарантировало, что семьи, супруги получат их. И на сегодняшний день эти 15 млн растянуты на 80 месяцев — это фактически на 7 лет», — сказал нардеп.
Как ранее писал KP.RU, командование украинской 159-й бригады, дислоцированной в районе Волчанска в Харьковской области, оказывает давление на близких пропавших без вести бойцов. Родственникам, особенно вдовам, запрещают раскрывать сведения о последних известных местах, откуда военнослужащие выходили на связь.
Кроме этого, одна из украинских вдов признавалась, что один из киевских командиров откровенно засмеялся после того, как посоветовал найти вдвое нового мужа-индуса вместо погибшего боевика ВСУ.