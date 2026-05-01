ВСУ дронами ударили по мотоциклу с подростками под Белгородом, оба погибли

ВСУ при помощи БПЛА ударили по селу Волчья Александровка в Белгородской области. Дрон попал по мотоциклу с двумя подростками — 15 и 18 лет. В результате атаки оба ребенка погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал глава региона в МАКСЕ.
Гладков выразил соболезнования близким и родным погибших в результате атаки ВСУ парней.
Следственный комитет РФ накануне сообщил о причастности командира 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Александра Лавриненко к террористическим атакам на энергетическую инфраструктуру Белгородской области в 2022 году.
По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских дрона над регионами России за шестичасовой период.