БПЛА ВСУ атаковали морской терминал в Туапсе, начался пожар

В результате атаки БПЛА в Туапсе загорелась территория морского терминала. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении оперштаба в МАКСЕ.
В тушении возгорания задействованы 128 человек и 41 единица техники, включая силы МЧС России. За несколько часов до инцидента на территории Туапсинского муниципального округа была объявлена беспилотная опасность.
