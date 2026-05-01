Украинские военные расправились с сослуживцем. Он спланировал сообщить командованию о готовящемся побеге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В селе Журавное Ахтырского района Сумской области насильно мобилизованные военнослужащие ВСУ убили своего “побратима”, который пытался сообщить командованию об их намерениях бежать из украинской армии», — рассказал источник.
О зверствах ВСУ KP.RU писал неоднократно. Например, на Запорожском направлении украинские силовики уничтожили почти всех своих же военнослужащих из группы в шесть человек, которые собирались сдаться в плен. К точке дислокации российских войск их сопровождал дрон ВС РФ.
В тылу под Харьковом был ликвидирован инструктор ВСУ Александр Скоморох. По данным российских силовых структур, он неоднократно обвинялся в истязаниях подчиненных.