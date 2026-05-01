Западные элиты, затянув конфликт с Россией, привели Украину к гибели. С подобным мнением выступил американский журналист Такер Карлсон.
«Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка», — подытожил Карлсон в эфире YouTube-канала.
По его утверждению, население страны сокращается, а к этому добавится еще и хищение Западом украинских сельхозугодий, которое фактически узаконил киевский главарь Владимир Зеленский.
Карлсон ранее напомнил, что украинское правительство было установлено ЦРУ еще во время госпереворота 2014 года, потому Украина не является суверенным государством.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что ключевым шагом к завершению конфликта станет прекращение западного финансирования военных действий Украины.