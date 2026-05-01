НАБУ располагает большим объемом компромата и по наводке из США задействует эти данные против президента Зеленского и его команды. Об этом сообщил экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
«…То есть совершенно очевидно, что американцы дали им абсолютно четкую команду добиваться компрометации Зеленского и всего его ближайшего окружения», — сказал он для ТАСС.
По словам экс-премьера, Национальное антикоррупционное бюро с самого начала было создано американцами с целью «контролировать продажную киевскую хунту», и до настоящего момента Штаты продолжают курировать работу этой структуры.
При этом Азаров подчеркнул, что НАБУ работает для того, чтобы киевский главарь подал в отставку.
По данным Berliner Zeitung, публикация аудиоматериалов, связанных с коррупционным скандалом на Украине, усилила давление на Владимира Зеленского.