Пожар вспыхнул после атаки дронов на морской терминал в Туапсе: подробности

Пожар начался в морском терминале в Туапсе в результате атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе в результате удара дрона произошло возгорание на морском терминале. Об этом информирует Оперативный штаб Краснодарского края.

«В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала», — говорится в сообщении в МАКСЕ.

Информация появилась около 02:25 по мск.

Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет. К ликвидации последствий привлечены профильные и аварийные службы.

В тушении пожара задействованы 128 человек и 41 единица техники, в том числе силы МЧС России. За несколько часов до инцидента на территории Туапсинского муниципального округа была объявлена опасность атаки беспилотников.

28 апреля украинские беспилотники вновь атаковали Туапсе. Целью ударов в очередной раз стали городские объекты. Из-за падения фрагментов дронов загорелся местный НПЗ.

В Туапсе при пожаре на НПЗ из поврежденного резервуара вылились нефтепродукты. Топливо растеклось по дороге, загорелось — в результате несколько машин получили повреждения.

Министр МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край, чтобы лично контролировать тушение крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти принимают необходимые меры по ликвидации последствий пожара на туапсинском НПЗ, возникшего в результате атаки украинских БПЛА.

По словам Пескова, глобальная проблема нехватки нефти, с которой пытается справиться мировое сообщество, только усугубляется из-за ударов украинской стороны по НПЗ — таким, как недавняя атака на предприятие в Туапсе.

Президент РФ Владимир Путин назвал удар дронов по Туапсе потенциально опасным с точки зрения экологии. По словам главы государства, это может привести к крупной экологической катастрофе. Путин также обратил внимание на участившиеся атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру. На днях KP.RU писал, что украинские БПЛА атаковали Севастополь. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще трое пострадали. В эту же ночь силы ПВО ликвидировали над регионом 43 беспилотника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше