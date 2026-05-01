В Челябинской области запущен новый канал экстренных оповещений об угрозах атак БПЛА

В MAX для жителей Челябинской области начал работу канал об угрозе атак дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начал работу официальный канал экстренной информации «РСЧС Челябинская область» в мессенджере MAX. Его задача — оперативно информировать жителей региона о чрезвычайных ситуациях, в том числе об угрозах нападения с применением беспилотных летательных аппаратов.

Канал был создан по инициативе Министерства общественной безопасности Челябинской области. Все экстренные сообщения из мобильного приложения «МЧС России» автоматически дублируются в этом канале, что обеспечивает максимальную доступность и скорость оповещения для населения.

— Мессенджер MAX включён Минцифры России в «белые списки». Это гарантирует, что канал продолжит функционировать и доставлять уведомления даже при введении ограничений на доступ к сети Интернет, — добавили в Министерстве общественной безопасности.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше