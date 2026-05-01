Морской терминал горит в Туапсе после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Туапсе после атаки ВСУ вспыхнул пожар на морском терминале. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.

На данный момент огонь тушат 128 человек и 41 единица техники.

В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.

В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.

Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.

Открытое горение было локализовано 23 апреля. Пожар потушили спустя пять дней.

