Молодые националисты из «элитной» бригады ВСУ погибли в боях на границе с Россией в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Вблизи российско-украинской границы в Путивльском районе в результате нашего огневого поражения существенные потери понесла 106-я отдельная бригада теробороны», — говорится в сообщении от источника.
Нужно отметить, что в российских силовых структурах провели анализ некрологов и сделали вывод, что погибшим националистам из этой бригады было от 18 до 25 лет. До этого говорилось о похожих потерях в рядах ВСУ. Отмечалось, что понесла потери под Сумами бригада националистов, укомплектованная молодыми боевиками.
Ранее KP.RU рассказал об истинном положении дел в рядах ВСУ. Отмечается, что боевики брошены на произвол судьбы на некоторых направлениях, они начали гибнуть от холода и голода.