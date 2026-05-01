Пленный ВСУ Линник: из-за нехватки провизии украинские военные пили мочу

Украинские солдаты в зоне СВО из-за плохого снабжения продуктами и водой вынуждены были пить мочу. Об этом рассказал РИА Новости пленный 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.
По словам Линника, раз в четыре-пять дней им с дрона сбрасывали посылки с едой: пару бутылок воды и пару банок тушенки. Однако бутылки сразу разбивались при ударе о землю, поскольку падали с большой высоты.
«Мы мочу пили», — признался Линник. Он также отметил, что снабжение в ВСУ организовано крайне плохо, и боевики регулярно сталкиваются с нехваткой самого необходимого.
Ранее KP.RU писал, что Минобороны Украины признало нехватку продовольствия на линии боевого соприкосновения у ВСУ. Случаи недостаточных поставок продуктов зафиксированы в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й бригаде теробороны.