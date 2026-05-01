Националисты элитной бригады ВСУ несут существенные потери в районе Кондратовки

Российские военные в районе Кондратовки уничтожили более 240 боевиков, о тяжелых потерях сообщают их родственники.

Источник: Комсомольская правда

В селе Кондратовка Сумской области националисты из так называемой элитной 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли серьезные потери в стрелковых боях. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что для обороны этого населенного пункта противник задействует наиболее мотивированных боевиков. О том, что украинские военные терпят существенные потери в Кондратовке, свидетельствуют сообщения их родственников. Бои также продолжаются в селе Мирополье.

В Сумской и Харьковской областях активные наступательные действия ведёт группировка войск «Север». По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили более 240 украинских боевиков.

Ранее KP.RU писал, что в Сумской области на границе с Россией в результате огневого поражения существенные потери понесла 106-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ. В российских силовых структурах проанализировали некрологи и сделали вывод: погибшим националистам было от 18 до 25 лет.