Подполье: ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров «Океан» в Николаеве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по заводу для производства безэкипажных катеров (БЭК) «Океан» в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«На “Океане” под бдительным руководством британских военных собирают БЭКи, которые потом используются для нападения на русские суда, в том числе сугубо гражданские. По некоторым данным, прилетело в цех, где эти беспилотные катера находятся и вооружаются. Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за 10 км», — сказал он.

Николаевский судостроительный завод «Океан» основан в 1951 году. Он расположен в южной части Николаева, на левом берегу реки Южный Буг с выходом к Черному морю. Заводу принадлежит участок площадью около 101 га, а также 42 га водной акватории. Завод занимался постройкой траулеров, крупнотоннажных судов, нефтерудовозов.