В Госдуме обеспокоились безопасностью детского отдыха в Краснодарском крае на фоне атак БПЛА

В Краснодарском крае в детских лагерях и здравницах ежегодно отдыхают тысячи российских школьников. Предстоящим летом Кубань готовится принять очередные детские смены, однако в Государственной Думе обеспокоились безопасностью детского отдыха в регионе.
Так, глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разъяснить, планируется ли в этом году детский отдых на Черноморском побережье с учетом ситуации в регионе, сообщает Газета.ru. В частности, депутата волнует вопрос с постоянными атаками БПЛА на порт в Туапсе и угрозами разлива мазута в море.
Останина подчеркнула, что этими вопросами обеспокоены и многие родители. Глава комитета ГД попросила губернатора предоставить информацию о количестве лагерей, числе мест и мерах защиты детей в предстоящем сезоне.
При этом крупнейший детский лагерь в стране — «Орленок», расположенный в Туапсинском районе, — работает в штатном режиме.