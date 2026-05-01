В тушении морского терминала в Туапсе задействованы около 800 пожарных

В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале, который загорелся в результате уже четвертой подряд атаки украинских беспилотников. О масштабах пожара можно судить по привлеченным средствам — более 800 человек.

Источник: "Российская газета"

«Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС, составляет 790 человек и 48 единиц техники», — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Как писала «РГ», налет на Туапсе произошел 1 мая. Сначала в тушении терминала задействовали 128 человек и 41 единицу техники. Пострадавших нет.

Морской терминал украинские БПЛА атаковали также 16 и 20 апреля, на местный нефтезавод налет совершен 28 апреля. В результате на инфраструктурных объектах возникли пожары, тушить которые приходилось по несколько суток каждый. В последнем случае Владимир Путин отправил на борьбу с чрезвычайной ситуации главу МЧС России Александра Куренкова. О борьбе с огнем генерал-полковник лично докладывал руководителю государства.

Как сегодня рассказал глава муниципалитета Сергей Бойко, в гостиницах города остаются 85 человек, эвакуированных во время тушения пожара на НПЗ из домов, расположенных рядом.

Между тем спасатели продолжают работать над устранением розлива нефтепродуктов в реку Туапсе и в море. Морской терминал и НПЗ располагаются на берегу реки и в результате атаки на них произошла утечка.

По данным оперштаба на сегодняшний день, всего собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров нефтепродуктов, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Работы ведутся на территории морского терминала, НПЗ и Центральном пляже. На реке Туапсе выставлены несколько уровней боновых заграждений и устроены нефтеловушки. На береговой линии рядом с устьем реки на протяжении километра установлен еще один рубеж боновых заграждений.

Выбросы нефтепродуктов также были обнаружены на пляжах сел Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. С 27 по 29 апреля уже собрали и вывезли 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта.

