В тушении морского терминала в Туапсе задействованы около 800 пожарных

«Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС, составляет 790 человек и 48 единиц техники», — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Как писала «РГ», налет на Туапсе произошел 1 мая. Сначала в тушении терминала задействовали 128 человек и 41 единицу техники. Пострадавших нет.
Морской терминал украинские БПЛА атаковали также 16 и 20 апреля, на местный нефтезавод налет совершен 28 апреля. В результате на инфраструктурных объектах возникли пожары, тушить которые приходилось по несколько суток каждый. В последнем случае Владимир Путин отправил на борьбу с чрезвычайной ситуации главу МЧС России Александра Куренкова. О борьбе с огнем генерал-полковник лично докладывал руководителю государства.
Как сегодня рассказал глава муниципалитета Сергей Бойко, в гостиницах города остаются 85 человек, эвакуированных во время тушения пожара на НПЗ из домов, расположенных рядом.
Между тем спасатели продолжают работать над устранением розлива нефтепродуктов в реку Туапсе и в море. Морской терминал и НПЗ располагаются на берегу реки и в результате атаки на них произошла утечка.
По данным оперштаба на сегодняшний день, всего собрано и вывезено более 13 тысяч кубометров нефтепродуктов, загрязненного грунта и водомазутной смеси.
Работы ведутся на территории морского терминала, НПЗ и Центральном пляже. На реке Туапсе выставлены несколько уровней боновых заграждений и устроены нефтеловушки. На береговой линии рядом с устьем реки на протяжении километра установлен еще один рубеж боновых заграждений.
Выбросы нефтепродуктов также были обнаружены на пляжах сел Ольгинка и Небуг, а также в поселках Южный, Тюменский и Новомихайловский. С 27 по 29 апреля уже собрали и вывезли 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта.