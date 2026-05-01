ВС РФ за неделю установили контроль над 10 населенными пунктами

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю установили контроль над шестью населенными пунктами в зоне СВО, четыре населенных пункта освобождены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что контроль установлен над населенными пунктами Покаляное, Бочково, Землянки (Харьковская область), Корчаковка, Новодмитровка, Таратутино (Сумская область). Освобождены населенные пункты Ильичовка, Ильиновка, Новодмитровка, Новоалександровка (ДНР).