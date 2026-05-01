В ведомстве уточнили, что контроль установлен над населенными пунктами Покаляное, Бочково, Землянки (Харьковская область), Корчаковка, Новодмитровка, Таратутино (Сумская область). Освобождены населенные пункты Ильичовка, Ильиновка, Новодмитровка, Новоалександровка (ДНР).
ВС РФ за неделю установили контроль над 10 населенными пунктами
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю установили контроль над шестью населенными пунктами в зоне СВО, четыре населенных пункта освобождены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.