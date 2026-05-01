Стало известно, сколько участков под ИЖС в Башкирии получили бойцы СВО

Как отметил Артур Аманбаев, обеспечение земельными участками льготников, в том числе участников СВО и членов их семей, является одной из приоритетных задач.
Героям и орденоносцам СВО для получения земельного участка достаточно обратиться в местную администрацию. Они освобождены от постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, к ним не применяется требование о трёхлетнем проживании в соответствующем муниципалитете.
Земельные участки предоставляются ветеранам специальной военной операции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награждённым орденами Российской Федерации за заслуги, полученные в ходе участия в СВО. В случае их гибели земельные участки могут получить члены семьи: супруг (супруга) и несовершеннолетние дети, а при их отсутствии — родители. Для получения земли участники СВО обращаются в местную администрацию, члены семьи погибшего — по месту жительства или пребывания участника.
Минземимущество РБ активно работает над улучшением процесса выдачи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан, подчеркнул Артур Аманбаев. С 2011 года на учёт для получения земельного участка поставлены более 98 тысяч человек. По состоянию на конец марта 2026 года участками обеспечены 76 646 человек — это 78% от общего числа состоящих на учёте. С учётом альтернативной меры поддержки — единовременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей — общий процент обеспеченности составил 83%.
Альтернативной мерой поддержки является единовременная денежная выплата в размере 250 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка. По состоянию на конец I квартала этого года выдано 5 514 свидетельств на получение выплаты, из них 162 свидетельства — в 2026 году.