Стало известно, сколько участков под ИЖС в Башкирии получили бойцы СВО

Минземимущество РБ активно работает над улучшением процесса выдачи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан, подчеркнул Артур Аманбаев. С 2011 года на учёт для получения земельного участка поставлены более 98 тысяч человек. По состоянию на конец марта 2026 года участками обеспечены 76 646 человек — это 78% от общего числа состоящих на учёте. С учётом альтернативной меры поддержки — единовременной денежной выплаты в размере 250 тысяч рублей — общий процент обеспеченности составил 83%.