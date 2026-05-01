Уточняется, что украинские боевики были уничтожены, несмотря на попытки удержать контроль селом.
В ведомстве отметили, что Армия России продолжает наступление сразу на нескольких направлениях. Она формирует полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя противника от границы страны.
О том, что Армия России освободила село Покаляное в Харьковской области, сообщалось ранее в этот день. Также нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, четырех мотопехотных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, восьми бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.