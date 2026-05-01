Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на Херсонскую область, доставлены в больницу Симферополя

Дети, пострадавшие в результате атаки террористов киевского режима в Херсонской области, отправлены на лечение в Симферополь. В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» госпитализированы трое детей, сообщили «КП» в Минздраве РК.
— В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Инцидент произошел вчера ночью. Как сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, украинский дрон попал в жилой дом на границе Херсонской и Запорожской областей. Пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет.