Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на Херсонскую область, доставлены в больницу Симферополя

Инцидент произошел вчера ночью. Как сообщил зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, украинский дрон попал в жилой дом на границе Херсонской и Запорожской областей. Пострадали трое детей в возрасте 10, 11 и 15 лет.