100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

«В период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидированы над Крымом и Азовским морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны также отражали атаки ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник.
По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет — их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.