100 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Новая атака на Крым, Кубань и другие регионы России отражена силами противовоздушной обороны в пятницу днем. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 8 до 17 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Вражеские дроны ликвидированы над Крымом и Азовским морем, а также территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны также отражали атаки ВСУ на Крым, Кубань, Москву и приграничье России. Всего за ночь был уничтожен 141 беспилотник.

По данным оперштаба Кубани, при атаке произошел новый пожар на морском терминале в Туапсе. В Белгородской области погибли двое подростков 18 и 15 лет — их мотоцикл был целенаправленно атакован дроном.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
