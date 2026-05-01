Родственники украинских военных требуют установить личность и разыскать офицера ВСУ с позывным «Вий». Речь идёт об офицере 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ, который причастен к убийствам мобилизованных украинцев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Сообщается, что украинские военные преступники периодически меняют свои позывные, выбирая новый для каждого нового места дислокации.
«Однако мы уверены, что многочисленные военнопленные позволят идентифицировать и этого преступника», — сказал собеседник агентства.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как инструктор-изувер 225-го штурмового полка с позывным «Апрель» подготовил братскую могилу для мобилизованных в ВСУ прямо на учебном полигоне.
Также сообщалось, что инструкторы штурмового полка Вооруженных сил Украины насмерть забили многодетного отца-одиночку, который хотел покинуть службу и вернуться к детям после гибели супруги.