Многие населённые пункты Запорожской и Херсонской областях временно обесточены

Электроэнергия также пропала в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть населённых пунктов Запорожской области осталась без электричества вечером в пятницу 1 мая. Об этом информирует губернатор региона Евгений Балицкий.

«Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области», — написал Балицкий в мессенджере Макс, добавив, что ведутся работы по восстановлению.

Накануне Балицкий информировал об активности украинских БПЛА в регионе.

Аварийные отключения электричества наблюдаются также в Херсонской области. Об этом сообщает «Херсонэнерго». Сообщается, что подача энергии приостановлена с 23.00 пятницы 1 мая. Полностью или частично отключены от населённые пункты в 14 округах, информирует ведомство.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Проведение работ необходимо для дальнейшего обеспечения подачи электроэнергии», — сказано в опубликованном в Telegram-канале ведомства релизе.

Накануне два округа Херсонской области оказались без света из-за аварии. Горностаевский и Великолетихский округа обесточены на время экстренного ремонта.

Балицкий накануне сообщал, что энергетическая инфраструктура Запорожья подверглась массированным террористическим атакам ВСУ. Из-за обстрелов пострадали несколько объектов, что и привело к перебоям с электричеством.

Ранее на территории Запорожской области фиксировались отключения электроснабжения в связи с ударом ВСУ, нанесенным вечером 14 апреля.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше