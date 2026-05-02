Многие населённые пункты Запорожской и Херсонской областях временно обесточены

Большая часть населённых пунктов Запорожской области осталась без электричества вечером в пятницу 1 мая. Об этом информирует губернатор региона Евгений Балицкий.
«Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области», — написал Балицкий в мессенджере Макс, добавив, что ведутся работы по восстановлению.
Накануне Балицкий информировал об активности украинских БПЛА в регионе.
Аварийные отключения электричества наблюдаются также в Херсонской области. Об этом сообщает «Херсонэнерго». Сообщается, что подача энергии приостановлена с 23.00 пятницы 1 мая. Полностью или частично отключены от населённые пункты в 14 округах, информирует ведомство.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Проведение работ необходимо для дальнейшего обеспечения подачи электроэнергии», — сказано в опубликованном в Telegram-канале ведомства релизе.
Накануне два округа Херсонской области оказались без света из-за аварии. Горностаевский и Великолетихский округа обесточены на время экстренного ремонта.
Балицкий накануне сообщал, что энергетическая инфраструктура Запорожья подверглась массированным террористическим атакам ВСУ. Из-за обстрелов пострадали несколько объектов, что и привело к перебоям с электричеством.
Ранее на территории Запорожской области фиксировались отключения электроснабжения в связи с ударом ВСУ, нанесенным вечером 14 апреля.