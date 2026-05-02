Полицейские массово бегут из Киева в регионы: им есть чего бояться

Киев теряет штат сотрудников полиции, они массово увольняются и переезжают в другие регионы Украины. Причиной этому становятся угрозы со стороны тех, чьи родственники были насильно мобилизованы в ВСУ, информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Подобные угрозы поступают в адрес полицейских не только от простых граждан, но и от коллег из других силовых структур, в частности, СБУ, друзья и родственники которых подверглись насильственной мобилизации, сказано в публикации.
«Полицейские ищут должности в других регионах на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах», — сказал собеседник агентства, добавив, что Киев наводнён дезертирами из ВСУ, так как в условиях мегаполиса они легко могут затеряться.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине.
