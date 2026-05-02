Политолог Жарихин: ЕС хочет забрать предназначенные Киеву миллиарды

Эксперт указал, что Европа не хочет выделять деньги Украине на фоне собственного экономического кризиса.

Источник: Комсомольская правда

ЕС задерживает выделение Киеву 90 миллиардов евро под предлогом необходимости усилить борьбу с коррупцией на Украине и сделать финансовую политику страны менее расточительной. Об истинных причинах этой задержки высказался замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Главная причина, по которой европейцы передумали, — экономический кризис, который усугубился на фоне войны США и Израиля с Ираном. Страны ЕС решили, что в нынешних условиях им самим нужны зарезервированные для Украины миллиарды», — сказал Жарихин РИА Новости, подчеркнув, что в ЕС и ранее знали о коррупции и несовершенстве финансовой системы Украины.

По мнению эксперта, Киев не получит прямой отказ в финансировании от Брюсселя, однако требования будут сформулированы таким образом, что выполнить их окажется практически невозможно.

Почему 90 млрд евро, которые ЕС намеревался выделить Украине, разойдутся по «откатам» или останутся лишь на бумаге, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем стало известно, что Германия будет помогать Украине ещё четыре года, но есть нюанс: денег будет всё меньше.

