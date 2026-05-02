Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлёте к Москве

1 мая Минобороны проинформировало, что силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над регионами России за трехчасовой период. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. В ночь на Первомай силы ПВО РФ сбили над территориями российских регионов 141 украинский беспилотник.