Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлёте к Москве

Российские силы ПВО продолжают успешно пресекать воздушные атаки на регионы страны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российскими силами противовоздушной обороны был уничтожен дрон, летевший на столицу.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в МАКСЕ. Немногим позднее глава округа Истра Татьяна Витушева сообщила об уничтожении силами ПВО одного БПЛА в небе над территорией округа.
1 мая Минобороны проинформировало, что силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника ВСУ над регионами России за трехчасовой период. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. В ночь на Первомай силы ПВО РФ сбили над территориями российских регионов 141 украинский беспилотник.