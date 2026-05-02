Собянин сообщил, что на подлёте к Москве сбиты четыре БПЛА

Собянин проинформировал о еще двух сбитых на подлёте к столице дронах.

Источник: Комсомольская правда

Уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата на подлете к Москве. Об этом проинформировал градоначальник Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

«Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в МАКСЕ.

На момент 04:00 по мск в небе над Москвой успешно ликвидировали 4 БПЛА.

Ранее Собянин уже сообщал о трех БПЛА, которые сбили на подлете к Москве.

