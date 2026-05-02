Пушилин рассказал о методах мобилизации в ВСУ: «Затыкают дыры»

Практикуемая на Украине «загонная» мобилизация отрицательно влияет на состояние украинской армии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Именно поэтому я, опять же, возвращаясь к ТЦК, возвращаясь к тому, что делает противник, они пытаются набрать живую силу всеми правдами и неправдами, где-то затыкая дыры, а где-то пытаясь удержать из последних сил те или иные позиции», — сказал Пушилин для ТАСС.
Глава ДНР также подчеркнул, что киевский главарь Владимир Зеленский приложит максимум усилий, чтобы затянуть конфликт на Украине.
По словам Пушилина, украинские власти не считают людей, проживающих на территории Донбасса, своими гражданами.
Тем временем ВСУ продолжают атаки на гражданское население. Ранее они нанесли удар по гражданскому автомобилю в ДНР, тогда пострадали два человека.