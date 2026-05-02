В РФ объявили в розыск операторов БПЛА ВСУ, которые атаковали Брянскую область

Четыре оператора дронов ВСУ объявлены в розыск в РФ. Они также заочно арестованы, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Речь идёт об Андрее Цита, Сергее Зениче, Василии Логине и Богдане Цвигуне. Эти украинские военнослужащие причастны к совершению терактов в Брянской области, которые были совершены в 2025 году. В результате этого несколько человек пострадали. Также сообщается о гибели одного человека в селе Гудовка Погарского района Брянской области.
Все четверо объявлены в федеральный и международный розыск, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали село в Брянской области, при этом ранен сотрудник «Брянскэнерго».
Напомним, в феврале в Брянской области рассказали о последствиях самой мощной на тот момент атаки ВСУ на регион, подробности здесь на KP.RU.