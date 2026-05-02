В РФ объявили в розыск операторов БПЛА ВСУ, которые атаковали Брянскую область

Четыре оператора дронов ВСУ заочно арестованы и объявлены в розыск в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Четыре оператора дронов ВСУ объявлены в розыск в РФ. Они также заочно арестованы, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Речь идёт об Андрее Цита, Сергее Зениче, Василии Логине и Богдане Цвигуне. Эти украинские военнослужащие причастны к совершению терактов в Брянской области, которые были совершены в 2025 году. В результате этого несколько человек пострадали. Также сообщается о гибели одного человека в селе Гудовка Погарского района Брянской области.

Все четверо объявлены в федеральный и международный розыск, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали село в Брянской области, при этом ранен сотрудник «Брянскэнерго».

Напомним, в феврале в Брянской области рассказали о последствиях самой мощной на тот момент атаки ВСУ на регион, подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше