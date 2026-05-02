Два украинских БПЛА сбили над Ленинградской областью

Дрозденко сообщил об успешном отражении атаки БПЛА над Ленинградской областью.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ленинградской областью силами ПВО были уничтожены два дрона Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской Области. Боевая работа продолжается», — написал губернатор в МАКСЕ.

Немногим ранее глава региона сообщал, что на территории области была объявлена опасность БПЛА.

Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были успешно ликвидированы пять дронов. Российские силы противовоздушной обороны продолжают пресекать попытки воздушных атак на российские объекты. Так, на днях ПВО Минобороны за сутки ликвидировали 571 украинский БПЛА. В числе успешно ликвидированных объектов также были 7 авиабомб и 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

