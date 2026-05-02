Боевик ВСУ рассказал о приказе убить пленного солдата ВС РФ

Пленный украинский военный Даниил Жарков рассказал, как пытался убить раненого российского солдата после приказа командования ВСУ. Украинского боевика цитирует ТАСС.
Жарков пояснил, что в конце декабря 2025 года при отступлении его группе приказали спрятаться в доме. Вскоре туда же попал раненный российский солдат, его взяли в плен.
Пленный признался, что позже сослуживец сказал ему: российский солдат выжил.
Он также сообщил, что по рации успел доложить о ликвидации российского солдата, которого было приказано убить. Жарков добавил, что пленный какое-то время жил с ними, его кормили, поили, а при отходе оставили невредимым.
Жарков заявил, что в России ему могут предъявить обвинение в убийстве, хотя российский солдат выжил, а приказ он не выполнил.
