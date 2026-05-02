ПВО за ночь сбила 215 украинских беспилотников

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая т.г. до 8.00 мск 2 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.