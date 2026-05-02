Ранее KP.RU писал, что в районе села Кондратовка Сумской области националисты из элитной 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии несут существенные потери в стрелковых боях. О тяжелых потерях свидетельствуют жалобы родственников боевиков. А в Путивльском районе Сумской области вблизи границы с Россией серьезные потери понесла 106-я отдельная бригада теробороны ВСУ. Погибшие националисты из этой бригады были в возрасте от 18 до 25 лет.