Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили над Россией 215 БПЛА за ночь

Средства ПВО за ночь ликвидировали 215 беспилотников ВСУ над 16 регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В период с 20:00 по 8:00 мск ВС России перехватили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Москвой, Московской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Пять беспилотников за ночь уничтожили при полете на Москву. Над Тульской областью перехватили семь БПЛА, а над Калужской — восемь. О пострадавших в этих регионах не сообщается.

