БПЛА группировки «Север» уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в апреле

ВС РФ серьезно нарушили систему управления украинских подразделений.

Источник: Комсомольская правда

Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» за апрель ликвидировали в Харьковской области свыше 120 терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта, его слова приводит ТАСС.

По словам военнослужащего, станции противника были обнаружены в ходе постоянной воздушной разведки — как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны. Координаты оперативно передавались ударным группам, после чего по целям работали FPV-дроны и коптеры с осколочно-фугасной нагрузкой.

В результате удалось серьезно нарушить систему управления украинских подразделений. Связь с командованием через интернет на ряде участков оказалась полностью блокирована.

Как писал KP.RU, ранее в Харьковской области российские операторы FPV-перехватчиков из 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» использовали воздушный таран для уничтожения украинских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше