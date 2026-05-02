БПЛА группировки «Север» уничтожили более 120 станций Starlink ВСУ в апреле

Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» за апрель ликвидировали в Харьковской области свыше 120 терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта, его слова приводит ТАСС.
По словам военнослужащего, станции противника были обнаружены в ходе постоянной воздушной разведки — как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны. Координаты оперативно передавались ударным группам, после чего по целям работали FPV-дроны и коптеры с осколочно-фугасной нагрузкой.
В результате удалось серьезно нарушить систему управления украинских подразделений. Связь с командованием через интернет на ряде участков оказалась полностью блокирована.
