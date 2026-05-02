«Не хотели умирать»: военные ВСУ сложили оружие при виде российского дрона

На славянском направлении боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российскому беспилотному летательному аппарату (БПЛА). Один из сдавшихся в плен, военнослужащий 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко, рассказал РИА Новости, как это произошло.
По словам Кашенко, ему и его сослуживцам было поручены вернуть утраченные позиции у села Закотного.
«Темно было, мы вышли, ничего не было видно. Мы нашли окоп небольшой, ярок. Там нас нашла ваша “птичка”. И мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен», — рассказал боевик.
Как писал KP.RU, ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен бой, где российский военнослужащий в одиночку противостоял группе украинских боевиков. В результате скоротечной схватки российский боец ликвидировал троих и взял в плен еще двоих боевиков ВСУ.